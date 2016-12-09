Юрий Лодыгин: Самое главное - мы бились до конца

Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин прокомментировал поражение от АЗ (2:3) в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы.

«Самое главное - мы бились до конца, а не просто продули. Извините меня за выражение. В какие-то отрезки мы выглядели хорошо, в какие-то - нет, допускали много ошибок. Под конец, что было логично, мы начали давить больше и больше», - сказал Лодыгин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, после этого матча в активе «Зенита» осталось 15 очков, петербуржцы вышли из группы с первого места. АЗ с восемью очками занял второе место и так же вышел в следующую стадию.