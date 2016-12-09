Юрий Лодыгин: Самое главное - мы бились до конца
Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин прокомментировал поражение от АЗ (2:3) в матче заключительного
тура группового этапа Лиги Европы.
«Самое главное -
мы бились до конца, а не просто продули. Извините меня
за выражение. В какие-то отрезки мы выглядели хорошо,
в какие-то - нет, допускали много ошибок. Под конец, что было
логично, мы начали давить больше и больше», - сказал Лодыгин в эфире «Матч
ТВ».
Напомним, после этого матча в активе «Зенита» осталось 15 очков, петербуржцы вышли из группы с первого места. АЗ с восемью очками занял второе место и так же вышел в следующую стадию.
Матч
Голы
Риенстра 7 (1:0). Хапс 44 (2:0). Жулиано 58 (2:1). Танкович 67 (3:1). Вуйтенс 80 (3:2 - автогол).
Состав
Алкмар: Роше, Хапс, Йоханссон, Риенстра, Люккассен, Вуйтенс, Танкович (Соуза, 69), Бель Хассани (Джаханбахш, 70), Мюрен, Вегорст, Сьютенс (ван Оверем, 72)
Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Анюков, Ломбертс, Хави Гарсия (Юсупов, 61), Жулиано, Мак, Жирков, Витсель, Дзюба, Джорджевич (Кокорин, 46)
Предупреждения:
Бель Хассани, 65; Йоханссон, 82 - нет
Место и дата
08 декабря 21:00, АФАС, Текстовая трансляция