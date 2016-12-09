Федор Смолов: Действия судьи – позор! Изуродовал нашу игру
Нападающий
«Краснодара» Федор Смолов прокомментировал поражение от «Ниццы» (1:2) в матче
заключительного тура группового раунда Лиги Европы.
- Судья испортил игру. После матча я ему сказал, что
победа «Ниццы» полностью на его совести, - приводит слова Смолова «Матч ТВ». -
Удалить игрока и поставить пенальти - двойное наказание - это
просто бред. Арбитр сказал, что Андреас Гранквист сыграл опасно и его нога
была в таком положении, что он потенциально мог нанести очень тяжелую
травму сопернику. Но наш капитан выбивал мяч, а нога по инерции
пошла дальше. Мы полностью контролировали матч, забили гол и,
я уверен, забили бы ещё. Но судья полностью перевернул игру.
Соперник сравнял счёт. Второй гол был необязательным.
- Игорь Шалимов назвал эту игру позором.
- Позор - действия судьи! Настолько изуродовать нашу игру. Мы контролировали матч.
У соперника не было ни одного опасного момента. Мы повели
в счёте. А потом вмешался арбитр.
Напомним, несмотря на поражение «Краснодар» вышел в плей-офф Лиги Европы со второго места в группе.
Матч
Голы
Смолов 52 (0:1). Босетти 63 (1:1 - пен.). Ле Марчан 77 (2:1).
Состав
Ницца: Бенитес, Боскальи, Бюрнер, Суке (Рафетраньяна, 74), Бодмер, Ле Марчан, Лусамба, Перро, Марсель, Балотелли (Босетти, 46), Донис (Маю, 68)
Краснодар: Синицын, Налдо, Гранквист, Мартынович, Енджейчик, Ахмедов, Газинский, Торбинский (Калешин, 66), Жоаозиньо, Эбуэ Куасси, Смолов
Предупреждения:
Балотелли, 27; Марсель, 54 - Эбуэ Куасси, 26; Гранквист, 41
Удаления:
нет - Гранквист, 61
Судья:
Сандро Шерер (Швейцария)
Место и дата
08 декабря 23:05, Альянц Ривьера, Текстовая трансляция