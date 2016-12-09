Федор Смолов: Действия судьи – позор! Изуродовал нашу игру

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов прокомментировал поражение от «Ниццы» (1:2) в матче заключительного тура группового раунда Лиги Европы.

- Судья испортил игру. После матча я ему сказал, что победа «Ниццы» полностью на его совести, - приводит слова Смолова «Матч ТВ». - Удалить игрока и поставить пенальти - двойное наказание - это просто бред. Арбитр сказал, что Андреас Гранквист сыграл опасно и его нога была в таком положении, что он потенциально мог нанести очень тяжелую травму сопернику. Но наш капитан выбивал мяч, а нога по инерции пошла дальше. Мы полностью контролировали матч, забили гол и, я уверен, забили бы ещё. Но судья полностью перевернул игру. Соперник сравнял счёт. Второй гол был необязательным.

- Игорь Шалимов назвал эту игру позором.

- Позор - действия судьи! Настолько изуродовать нашу игру. Мы контролировали матч. У соперника не было ни одного опасного момента. Мы повели в счёте. А потом вмешался арбитр.

Напомним, несмотря на поражение «Краснодар» вышел в плей-офф Лиги Европы со второго места в группе.