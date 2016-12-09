Доринов завоевал бронзу на ЧМ по плаванию на 200 м брассом
Российский
пловец Михаил Доринов завевал бронзу на дистанции 200 метров на чемпионате мира
по плаванию на короткой воде.
Россиянин
показал время 2 минуты 3,09 секунды. Золотая награда досталась немцу Марко
Коху, показавшему результат 2 минуты 01,21 секунды. Вторым стал британец Эндрю
Уиллис (2.02,71).
Стоит
отметить, другой российский спортсмен Илья Хоменко стал седьмым (2.04.97).
Напомним,
чемпионат мира по плаванию проходит в канадском Виндзоре с 7 по 11 декабря.
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