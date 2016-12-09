Квят в костюме Санты. Рождественский Mannequin Challenge от «Торо Россо»
Пилоты и механики команды «Торо Россо» приняли участие в рождественском флешмобе Mannequin Challenge.
Ready, steady... FREEZE!!! It's almost Christmas time! 🎄#MannequinChallenge 😉 pic.twitter.com/hVTNzMACEm— Toro Rosso (@ToroRossoSpy) 7 декабря 2016 г.
Напомни, Mannequin Challenge
– флешмоб, распространившийся в интернете в октябре 2016 года. Группа людей
остается неподвижной пока между ними перемещается оператор, записывающий видео.
Впервые был замечен в твиттере 27 октября 2016 года. Сопровождается хештегом #MannequinChallenge и рядом музыкальных композиций.
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