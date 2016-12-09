Росберг – Подольски: Не рекомендовал бы тебя «Мерседесу», я видел, как ты ездишь
Действующий чемпион «Формулы-1» Нико Росберг встретился в Кельне со своим другом нападающим «Галатасарая» Лукасом Подольски.
«Я смотрел финал в Абу-Даби, как и все остальные гонки. Я слежу за этим спортом уже очень давно. Скорость и дуэль – это круто», - сказал 31-летний футболист.
Germany is world champion!! #2weltmeister 🏆💪🏻📸🇩🇪 @Podolski10 pic.twitter.com/EditYyfsul— Nico Rosberg (@nico_rosberg) 7 декабря 2016 г.
К Росбергу обратились с
вопросом: «Кого вы можете посоветовать на свое место в «Мерседес»?
Лукас, не дождавшись ответа,
сказал: «Нико, ты можешь позвонить мне в любое время».
«Я не уверен, что это хорошая идея. Я видел, как ты ездишь, помнишь Нордшляйфе?», - отшутился Росберг.
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