Росберг – Подольски: Не рекомендовал бы тебя «Мерседесу», я видел, как ты ездишь

Действующий чемпион «Формулы-1» Нико Росберг встретился в Кельне со своим другом нападающим «Галатасарая» Лукасом Подольски.

«Я смотрел финал в Абу-Даби, как и все остальные гонки. Я слежу за этим спортом уже очень давно. Скорость и дуэль – это круто», - сказал 31-летний футболист.

К Росбергу обратились с вопросом: «Кого вы можете посоветовать на свое место в «Мерседес»?

Лукас, не дождавшись ответа, сказал: «Нико, ты можешь позвонить мне в любое время».

«Я не уверен, что это хорошая идея. Я видел, как ты ездишь, помнишь Нордшляйфе?», - отшутился Росберг.