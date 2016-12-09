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Арсен Венгер: Не могу дать гарантий, что Озил и Санчес останутся в «Арсенале»

Источник:  Официальный фан-клуб лондонского Арсенала в СНГ (ARSSC)Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал будущее Алексиса Санчеса и Месута Озила.

- На этой неделе было много слухов о будущем Алексиса Санчеса и Месута Озила. Вы можете дать сейчас болельщикам «Арсенала» какие-то гарантии?

- Нет. У обоих футболистов еще 18 месяцев по контракту, и они будут выкладываться на все 100% на протяжении всего этого срока.

- А после?

- Мы постараемся продлить контракты с ними. Я не могу говорить на эту тему на каждой пресс-конференции, потому что переговоры – это естественный процесс при подписании новых соглашений. Чем меньше об этом говорить, тем лучше.

- По слухам, у Алексиса Санчеса есть предложение из Китая, где ему готовы платить 400 тысяч фунтов в неделю. Вы верите в подобные слухи?

- Да, верю. Почему нет? Но зачем футболисту ехать сейчас в Китай, когда он выступает в Англии?

Напомним, после 14 матчей чемпионата Англии «Арсенал» расположился на второй строчке, имея в активе 31 очко. Также «канониры» вышли в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе, не проиграв ни одного матча. 

28-летний немец в составе столичного клуба сыграл 19 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал шесть голевых передач, а 27-летний чилиец забил 13 мячей и отдал 10 результативных передач, проведя на один матч больше.

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