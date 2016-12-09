Артис Аболс: По такой игре мы должны были забирать три очка

Главный тренер «Лады» Артис Аболс прокомментировал поражение своих подопечных от «Торпедо» (1:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Не хочу, чтобы это звучало нагловато, но по такой игре мы должны были забирать три очка, а не радоваться одному. Увы, не хватает матерости. Первый период был хорошим, но мы сами себе гол привезли. Иногда делали больше, чем нужно и чем можно, давая шансы сопернику. Во втором периоде чуть лучше было «Торпедо», но вновь у нас было два момента, которые необходимо было забивать. В третьем периоде мы имели выход «один в ноль» и пять минут большинства, но вновь не реализовали. Но ребята молодцы. Были опасения, сможем ли мы соревноваться с «Торпедо» в движении, но в этом компоненте все было в порядке. Вообще в пяти последних матчах ребята молодцы. Но надо набирать больше очков. Хотя каждое очко нужно уважать», - сказал Аболс на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, в основное время заброшенной шайбой у «Торпедо» отметился Брэндон Макмиллан. У «Лады» точный бросок на счету Станислава Бочаров. Решающий буллит забил шведский форвард «Торпедо» Джон Норман. После этой встречи «Торпедо» набрав, 74 очка в 40 встречах чемпионата, занимает третью строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Лада», имея в активе 46 очков в 40 играх, идет на 11 месте на «Востоке».