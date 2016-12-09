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Петерис Скудра: Мы работали, но не настолько хорошо, чтобы наиграть на победу

Источник:  ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)Комментарии

Главный тренер «Торпедо»  Петерис Скудра прокомментировал победу своих подопечных над «Ладой» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Лада» была лучше в первом периоде. Мы начали вальяжно, думали выиграть малой кровью. Во втором периоде добавили, много создали, но надо забивать голы. Когда ты создаешь моменты, надо их реализовывать. Мы дали Тольятти шанс, а сами в итоге завелись только когда получили пятиминутное удаление, после которого создали моментов больше, чем за весь матч. Сегодня мы работали, но не настолько хорошо, чтобы наиграть на победу. Настроя «от ножа», увы, не было. Хорошо, что в концовке завелись, выстояли и выиграли в итоге по буллитам», - сказал Скудра на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, в основное время заброшенной шайбой у «Торпедо» отметился Брэндон Макмиллан. У «Лады» точный бросок на счету Станислава Бочаров. Решающий буллит забил шведский форвард «Торпедо» Джон Норман. После этой встречи «Торпедо» набрав, 74 очка в 40 встречах чемпионата, занимает третью строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Лада», имея в активе 46 очков в 40 играх, идет на 11 месте на «Востоке».

Матч

Торпедо - Лада - 2:1 Б. (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы:

МакМиллан 17:37 (1:0 - мен.). Бочаров (Белоусов, Комаров), 48:07 (1:1 - бол.).

Победный буллит:

Норман - 2:1.

Место и дата

08 декабря 19:00, Нагорный, Онлайн-трансляция

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