«Сент-Луис» проиграл «Айлендерсу», Тарасенко заработал одно очко

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» дома обыграл «Сент-Луис Блюз» со счетом 3:2.

В составе победителей дубль оформил Андрес Ли и один раз отличился Джон Таварес, а у гостей шайбы забросили Робби Фаббри и Кайл Бродзяк.

Российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко отметился одной результативной передачей.

После этого матча «Сент-Луис» с 34 очками расположился на второй строчке в Западной конференции, а «Айлендерс» занимает 13-е место на Востоке, имея в активе 27 очков.

В следующем туре команда из Сент-Луиса 10 декабря на выезде сыграет с «Нью-Джерси», а ньюйоркцы нас следующий день встретятся с «Коламбусом».

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