«Сент-Луис» проиграл «Айлендерсу», Тарасенко заработал одно очко
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк
Айлендерс» дома обыграл «Сент-Луис Блюз» со счетом 3:2.
В составе
победителей дубль оформил Андрес Ли и один раз отличился Джон Таварес, а у
гостей шайбы забросили Робби Фаббри и Кайл Бродзяк.
Российский
нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко отметился одной результативной передачей.
После
этого матча «Сент-Луис» с 34 очками расположился на второй строчке в Западной
конференции, а «Айлендерс» занимает 13-е место на Востоке, имея в активе 27
очков.
В
следующем туре команда из Сент-Луиса 10 декабря на выезде сыграет с «Нью-Джерси»,
а ньюйоркцы нас следующий день встретятся с «Коламбусом».
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