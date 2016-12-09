Результативная передача Григоренко помогла «Колорадо» обыграть «Бостон»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо
Эвеланш» на выезде обыграл «Бостон Брюинз» со счетом 4:2.
В составе
победителей забитыми голами отличились Мэтт Дюшейн, Натан Маккиннон, Джон
Митчел и Карл Седерберг, а у хозяев льда шайбы забросили Давид Пастрняк и Дэвид
Пастрняк.
Российский
нападающий «Эвеланша» Михаил Григоренко провел на площадке чуть больше 16-ти
минут и отметился одной результативной передачей.
После
этого матча «Колорадо» с 21-м очком занимает 13-е место в Западной конференции,
а «Бостон» расположился на восьмой строчке на Востоке, имея в активе 32 очка.
В следующем туре «Колорадо» 11 декабря сыграет на выезде с «Монреалем», а «Бостон» в этот же день примет «Торонто».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Бостон - Колорадо - 2:4 (0:2, 2:2, 0:0)
Голы:
Дюшен 5:30 (0:1). Маккиннон 12:57 (0:2). Митчелл 24:09 (0:3). Пастрняк (Шаллер), 32:03 (1:3). Пастрняк (Маршанд, Крюг), 33:23 (2:3). Сёдерберг (Бушемин, Григоренко), 37:05 (2:4).
Место и дата
09 декабря 03:00, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция