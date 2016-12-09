Результативная передача Григоренко помогла «Колорадо» обыграть «Бостон»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Бостон Брюинз» со счетом 4:2.

В составе победителей забитыми голами отличились Мэтт Дюшейн, Натан Маккиннон, Джон Митчел и Карл Седерберг, а у хозяев льда шайбы забросили Давид Пастрняк и Дэвид Пастрняк.

Российский нападающий «Эвеланша» Михаил Григоренко провел на площадке чуть больше 16-ти минут и отметился одной результативной передачей.

После этого матча «Колорадо» с 21-м очком занимает 13-е место в Западной конференции, а «Бостон» расположился на восьмой строчке на Востоке, имея в активе 32 очка.

В следующем туре «Колорадо» 11 декабря сыграет на выезде с «Монреалем», а «Бостон» в этот же день примет «Торонто».

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