«Филадельфия» обыграла «Эдмонтон», Проворов отдал голевую передачу

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» на домашнем льду обыграла «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 6:5.

В составе победителей дубль оформил Клод Жиру и по разу отличились Марк Штрайт, Пьер-Эдуард Белльмар, Якуб Ворачек и Михаэль Раффль, а у гостей шайбы забросили Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид, Андрей Секера, Бенуа Пуйо и Оскар Клефбом.

Российский защитник «Ойлерз» Иван Проворов провел на льду чуть больше 21-й минуты и отдал результативную передачу.

«Филадельфия» одержала седьмую победу кряду и с 35-ю очками занимает четвертое место в Восточной конференции, а «Эдмонтон» расположился на третьей строчке на Западе, имея в активе 32 очка.

В следующем туре «Флайерз» 10 декабря примет «Даллас», а команда из Эдмонтона в этот же день на выезде сыграет с «Миннесотой».

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