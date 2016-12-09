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«Филадельфия» обыграла «Эдмонтон», Проворов отдал голевую передачу

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» на домашнем льду обыграла «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 6:5.

В составе победителей дубль оформил Клод Жиру и по разу отличились Марк Штрайт, Пьер-Эдуард Белльмар, Якуб Ворачек и Михаэль Раффль, а у гостей шайбы забросили Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид, Андрей Секера, Бенуа Пуйо и Оскар Клефбом.

Российский защитник «Ойлерз» Иван Проворов провел на льду чуть больше 21-й минуты и отдал результативную передачу.

«Филадельфия» одержала седьмую победу кряду и с 35-ю очками занимает четвертое место в Восточной конференции, а «Эдмонтон» расположился на третьей строчке на Западе, имея в активе 32 очка.

В следующем туре «Флайерз» 10 декабря примет «Даллас», а команда из Эдмонтона в этот же день на выезде сыграет с «Миннесотой».

НХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Филадельфия - Эдмонтон - 6:5 (0:1, 3:2, 3:2)

Голы:

Драйзайтль (Пулюярви), 4:39 (0:1). Макдэвид (Лучич, Драйзайтль), 24:35 (0:2). Штрайт (Проворов, Конечны), 32:31 (1:2). Бельмар (Макдональд, Вандевельде), 33:24 (2:2). Жиру (Ворачек), 33:43 (3:2). Секера (Летесту, Макдэвид), 36:15 (3:3). Пульо (Ларссон, Драйзайтль), 43:07 (3:4). Клефбом (Эберле, Каджула), 45:12 (3:5). Ворачек (Жиру, Гостисбеер), 46:31 (4:5). Жиру (Ворачек, Гудас), 52:11 (5:5). Раффль (Штрайт, Ворачек), 58:31 (6:5).

Место и дата

09 декабря 03:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция

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