Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Мужчины
Биатлон  Спринт. Женщины
Баскетбол  Олимпиакос- : -УНИКС
Хоккей  Металлург Нк- : -Авангард
Баскетбол  Анадолу Эфес- : -Барселона
Гандбол  Норвегия- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Голевой пас Трямкина помог «Ванкуверу» обыграть «Тампу»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтинг» на домашнем льду проиграла «Ванкуверу» со счетом (1:5)

В составе победителей дубль оформили Джек Скилл и Джейсон Мегна и один раз отличился Эрик Гудбрансон, а у хозяев льда единственную шайбу забросил Джонатан Друен.

Российский защитник «Кэнакс» Никита Трямкин записал на свой счет одну результативную передачу.

«Ванкувер» с 26-ю очками занимает 12-е место в Западной конференции, а «Тампа-Бэй» расположилась на 10-й строчке на Востоке, имея в активе 30 очков.

В следующем туре «Ванкувер» 11 декабря на выезде сыграют с «Флоридой», а «Тампа» в этот же день примет «Питтсбург».

НХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Тампа-Бэй - Ванкувер - 1:5 (0:2, 1:2, 0:1)

Голы:

Скилле (Гудбрэнсон), 3:50 (0:1). Гудбрэнсон 9:03 (0:2). Мегна (Трямкин, Биега), 26:01 (0:3). Друэн (Филппула, Уитковски), 31:46 (1:3). Мегна (Седин Д., Гранлунд), 39:59 (1:4). Скилле (Гонс), 53:58 (1:5).

Место и дата

09 декабря 03:30, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Флориду», «Лос-Анджелес» уступил «Каролине» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Национальной хоккейной лиге.Поражения «Зенита» и «Краснодара», победа ЦСКА и пять очков россиян в НХЛ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра пятницы.«Монреаль» дома обыграл «Нью-Джерси», на счету Маркова одно очкоВ матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 5:2.«Филадельфия» обыграла «Эдмонтон», Проворов отдал голевую передачуВ матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» на домашнем льду обыграла «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 6:5.Результативная передача Григоренко помогла «Колорадо» обыграть «Бостон»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Бостон Брюинз» со счетом 4:2.«Сент-Луис» проиграл «Айлендерс», Тарасенко заработал одно очкоВ матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» дома обыграл «Сент-Луис Блюз» со счетом 3:2.День в истории. 29 лет назад Рон Хекстолл стал первым вратарем НХЛ, забросившим шайбу (видео)8 декабря 1987 года канадский голкипер «Филадельфии» Рон Хекстолл стал первым вратарем, поразившим ворота соперника прямым броском в матче регулярного чемпионата НХЛ.Карлссон, Уильямс и Дубник – звезды дня в НХЛЗащитник «Оттавы» Эрик Карлссон стал первой звездой дня в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.«Овечкин остановил «Бостон», но время ему урезали. Почему?» Пять гвоздей (видео)«Овечкин остановил «Бостон», но время ему урезали. Почему?» Пять гвоздей (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.НХЛ. «Анахайм» обыграл «Каролину» по буллитам, «Сан-Хосе» уступил «Оттаве» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.«Миннесота» на выезде одолела «Торонто»Хоккеисты «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Миннесоте».«Вашингтон» дожал «Бостон», Овечкин отдал один голевой пас, а Кузнецов - дваХоккеисты «Вашингтона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Бостон».Александр Медведев: Плохо, если игроки из НХЛ не сыграют на Олимпиаде, но так будет легче ее выигратьПервый президент КХЛ Александр Медведев поделился своим мнением о ситуации с участием игроков НХЛ в Олимпиаде. Напомним, что вопрос участия игроков из сильнейшей лиги мира в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане находится в стадии рассмотрения.Сергей Гимаев: СКА всех порвет в регулярке. Но в плей-офф легкой жизни не будетСергей Гимаев: СКА всех порвет в регулярке. Но в плей-офф легкой жизни не будетЗаслуженный тренер страны, популярный эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на злободневные вопросы обозревателя «Советского спорта».Защитник «Ванкувера» покинул лед на носилках после силового приема (видео)Защитник «Ванкувер» Филип Ларсен был жестко встречен форвардом «Нью-Джерси» Тэйлором Холлом.«Разборки Овечкина и тренера. Что они сказали друг другу?» Пять гвоздей (видео)«Разборки Овечкина и тренера. Что они сказали друг другу?» Пять гвоздей (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.«Виннипег» – «Детройт»: Бурмистров получил травму и не сумел доиграть матчРоссийский форвард «Виннипега» Александр Бурмистров в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (3:4 Б) получил травму.Ничья в пользу «Ростова» и триумф российских пловцов в Канаде. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.НХЛ. «Эдмонтон» уступил «Баффало», «Сент-Луис» обыграл «Монреаль» и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата НХЛ на сайте «Советского спорта».«Филадельфия» одержала шестую победу подряд, Проворов сделал голевой пасХоккеисты «Филадельфии» на своем льду переиграли «Флориду» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Ванкувер
Ванкуверкалендарьстатистика
Тампа-Бэй
Тампа-Бэйкалендарьстатистика
Никита Трямкин
Никита Трямкинвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение