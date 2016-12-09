Голевой пас Трямкина помог «Ванкуверу» обыграть «Тампу»
В матче регулярного чемпионата НХЛ
«Тампа-Бэй Лайтинг» на домашнем льду проиграла «Ванкуверу» со счетом (1:5)
В составе
победителей дубль оформили Джек Скилл и Джейсон Мегна и один раз отличился Эрик
Гудбрансон, а у хозяев льда единственную шайбу забросил Джонатан Друен.
Российский
защитник «Кэнакс» Никита Трямкин записал на свой счет одну результативную
передачу.
«Ванкувер»
с 26-ю очками занимает 12-е место в Западной конференции, а «Тампа-Бэй»
расположилась на 10-й строчке на Востоке, имея в активе 30 очков.
В
следующем туре «Ванкувер» 11 декабря на выезде сыграют с «Флоридой», а «Тампа»
в этот же день примет «Питтсбург».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Тампа-Бэй - Ванкувер - 1:5 (0:2, 1:2, 0:1)
Голы:
Скилле (Гудбрэнсон), 3:50 (0:1). Гудбрэнсон 9:03 (0:2). Мегна (Трямкин, Биега), 26:01 (0:3). Друэн (Филппула, Уитковски), 31:46 (1:3). Мегна (Седин Д., Гранлунд), 39:59 (1:4). Скилле (Гонс), 53:58 (1:5).
Место и дата
09 декабря 03:30, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция