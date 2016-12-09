Голевой пас Трямкина помог «Ванкуверу» обыграть «Тампу»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтинг» на домашнем льду проиграла «Ванкуверу» со счетом (1:5)

В составе победителей дубль оформили Джек Скилл и Джейсон Мегна и один раз отличился Эрик Гудбрансон, а у хозяев льда единственную шайбу забросил Джонатан Друен.

Российский защитник «Кэнакс» Никита Трямкин записал на свой счет одну результативную передачу.

«Ванкувер» с 26-ю очками занимает 12-е место в Западной конференции, а «Тампа-Бэй» расположилась на 10-й строчке на Востоке, имея в активе 30 очков.

В следующем туре «Ванкувер» 11 декабря на выезде сыграют с «Флоридой», а «Тампа» в этот же день примет «Питтсбург».

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