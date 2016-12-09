Роман Ротенберг: Мы хотим, чтобы и в Санкт-Петербурге, и за его пределами все болели за СКА

Вице-президент СКА Роман Ротенберг поделился планами развития клуба.

«Конечно, мы бы хотели быть флагманом, лучшим клубом. Мне кажется, СКА будет флагманом российского хоккея только тогда, когда у нас будет достаточно воспитанников клуба играть за главную команду. Но для этого нужно время. Могу сказать, что сейчас весь акцент ставится именно на это.

Мы хотим, чтобы и в Санкт-Петербурге, и за его пределами все болели за нашу команду. Мы все делаем для массовости, для детей. Строим открытый каток, чтобы все люди, имеющие возможность прикоснуться к хоккею, получали эту возможность. Чтобы они могли прикоснуться к нашему любимому виду спорта. Мы стараемся все делать для людей, отсюда такая посещаемость матчей СКА», - цитирует Ротенберга «Р-Спорт».