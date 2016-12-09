Роман Ротенберг: Мы хотим, чтобы и в Санкт-Петербурге, и за его пределами все болели за СКА
Вице-президент СКА Роман Ротенберг
поделился планами развития клуба.
«Конечно,
мы бы хотели быть флагманом, лучшим клубом. Мне кажется, СКА будет флагманом
российского хоккея только тогда, когда у нас будет достаточно воспитанников
клуба играть за главную команду. Но для этого нужно время. Могу сказать, что
сейчас весь акцент ставится именно на это.
Мы хотим, чтобы и в
Санкт-Петербурге, и за его пределами все болели за нашу команду. Мы все делаем
для массовости, для детей. Строим открытый каток, чтобы все люди, имеющие
возможность прикоснуться к хоккею, получали эту возможность. Чтобы они могли
прикоснуться к нашему любимому виду спорта. Мы стараемся все делать для людей,
отсюда такая посещаемость матчей СКА», - цитирует Ротенберга «Р-Спорт».