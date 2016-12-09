«Монреаль» дома обыграл «Нью-Джерси», на счету Маркова одно очко

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 5:2.

В составе победителей забитыми голами отметлись Филлип Дано, Торри Митчелл, Арттури Лехконен, Макс Пачьоретти и Стефан Матто, а у гостей шайбы забросили Адам Хенрик и Тейлор Холл.

Российский защитник «Канадиенс» Андрей Марков заработал одно очко в матче, благодря результативной передаче.

«Монреаль» с 39-ю очками лидирует в Западной конференции, а «Нью-Джерси» в ней же расположился на девятой строчке, имея в активе на девять очков меньше.

В следующем туре «Монреаль» 11 декабря примет «Колорадо», а «Нью-Джерси» днем ранее сыграет с «Сент-Луисом».

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