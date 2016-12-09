«Монреаль» дома обыграл «Нью-Джерси», на счету Маркова одно очко
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс»
обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 5:2.
В составе победителей забитыми голами отметлись Филлип Дано,
Торри Митчелл, Арттури Лехконен, Макс Пачьоретти и Стефан Матто, а у гостей
шайбы забросили Адам Хенрик и Тейлор Холл.
Российский защитник «Канадиенс» Андрей Марков заработал одно
очко в матче, благодря результативной передаче.
«Монреаль» с 39-ю очками лидирует в Западной конференции, а «Нью-Джерси»
в ней же расположился на девятой строчке, имея в активе на девять очков меньше.
В следующем туре «Монреаль» 11 декабря примет «Колорадо», а «Нью-Джерси» днем ранее сыграет с «Сент-Луисом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Монреаль - Нью-Джерси - 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)
Голы:
Дано (Шоу, Больё), 12:49 (1:0). Хенрик (Холл, Паренто), 16:19 (1:1). Митчелл (Галлахер, Рэдмонд), 17:15 (2:1). Лехконен (Шоу, Дано), 29:59 (3:1). Пачиоретти 40:45 (4:1). Холл (Палмиери, Хенрик), 43:07 (4:2 - бол.). Митчелл (Марков, Галлахер), 55:49 (5:2).
Место и дата
09 декабря 03:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция