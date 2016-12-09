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Поражения «Зенита» и «Краснодара», победа ЦСКА и пять очков россиян в НХЛ. Главные новости утра

Александр Семкив
Александр Семкив
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра пятницы.

1. «Зенит» проиграл АЗ (2:3) и с первого места в группе вышел в плей-офф Лиги Европы.

2. Поражение «Краснодара» от «Ниццы» (1:2) не помешало подопечным Игоря Шалимова пробиться следующую стадию европейского турнира.

3. Помимо «Зенита», Краснодара» и «Ростова» известны и другие 29 участников 1\16 финала Лиги Европы.

4. Наставник «Арсенала» Арсен Венгер не исключил возможного ухода из клуба Алексиса Санчеса и Месута Озила.

5.  Российские хоккеисты сегодня ночью в НХЛ заработали пять очков, что примечательно все пять благодаря результативным передачам. Так, например, голевой пас Владимира Тарасенко не спас «Сент-Луис» от поражения в матче с «Айлендерс» (2:3).

6. А передача Михаила Григоренко помогла «Колорадо» обыграть «Бостон» со счетом 4:2.

7.  «Филадельфия» обыграла «Эдмонтон» (6:5) благодаря передаче Ивана Проворова.

8.  Никита Трямкин заработал очко в матче «Тампа-Бэй» - «Ванкувер» (1:5).

9. А в матче «Монреаль» - «Нью-Джерси» (5:2) единожды ассистировал Андрей Марков.

10. Баскетбольный ЦСКА обыграл «Милан» (79:64) и с десятью победами в 11-ти матчах лидирует в регулярном чемпионате Евролиги.

Цитата дня: «Действия судьи – позор! Изуродовал нашу игру», - Федор Смолов.

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