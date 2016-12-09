Поражения «Зенита» и «Краснодара», победа ЦСКА и пять очков россиян в НХЛ. Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает начать
день с главных новостей утра пятницы.
1. «Зенит»
проиграл АЗ (2:3) и с первого места в группе вышел в плей-офф Лиги Европы.
2. Поражение
«Краснодара» от «Ниццы» (1:2) не помешало подопечным Игоря Шалимова пробиться следующую стадию
европейского турнира.
3. Помимо «Зенита», Краснодара» и «Ростова» известны и
другие 29 участников 1\16 финала Лиги Европы.
4. Наставник «Арсенала» Арсен Венгер не исключил возможного
ухода из клуба Алексиса Санчеса и Месута Озила.
5. Российские хоккеисты сегодня ночью в НХЛ заработали пять очков, что примечательно все пять благодаря результативным передачам. Так, например, голевой пас Владимира Тарасенко не спас «Сент-Луис» от поражения в матче с «Айлендерс» (2:3).
6. А передача Михаила Григоренко помогла «Колорадо» обыграть
«Бостон» со счетом 4:2.
7. «Филадельфия»
обыграла «Эдмонтон» (6:5) благодаря передаче Ивана Проворова.
8. Никита Трямкин заработал
очко в матче «Тампа-Бэй» - «Ванкувер» (1:5).
9. А в матче «Монреаль» - «Нью-Джерси» (5:2) единожды
ассистировал Андрей Марков.
10. Баскетбольный ЦСКА обыграл «Милан» (79:64) и с десятью
победами в 11-ти матчах лидирует в регулярном чемпионате Евролиги.
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