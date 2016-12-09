Морозов вышел в финалы ЧМ на дистанциях 50 м кролем и 100 м комплексом
Российский пловец Владимир Морозов вышел в финалы на дистанциях 50 метров вольным стилем и 100 метров комплексом на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Канаде.
В полуфинале на 50 м кролем россиянин показал лучшее время. Еще один россиянин Алексей Брянский занял восьмое место и тоже отобрался в финал.
В полуфинале на 100-метровке комплексом Морозов показал четвертый результат и квалифицировался в финал.
Ранее Морозов Морозов завоевал серебро на дистанции 100 м брассом в канадском Виндзоре.
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