Морозов вышел в финалы ЧМ на дистанциях 50 м кролем и 100 м комплексом

Российский пловец Владимир Морозов вышел в финалы на дистанциях 50 метров вольным стилем и 100 метров комплексом на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Канаде.

В полуфинале на 50 м кролем россиянин показал лучшее время. Еще один россиянин Алексей Брянский занял восьмое место и тоже отобрался в финал.

В полуфинале на 100-метровке комплексом Морозов показал четвертый результат и квалифицировался в финал.

Ранее Морозов Морозов завоевал серебро на дистанции 100 м брассом в канадском Виндзоре.