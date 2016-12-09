Японец Ханю выиграл короткую программу в финале Гран-при среди одиночников
Японец Юдзуру Ханю лидирует после короткой программе в Финале серии Гран-при по фигурному катанию в Марселе.
В короткой программе японский фигурист набрал 106,53 балла. На втором месте идет канадец Патрик Чан (99,76 баллов).Тройку замыкает испанец Хавьер Фернандес, набравший 91,76 баллов.
Произвольная программа в Марселе состоится 10 декабря.
Напомним, что в прошлом году в финале Гран-при по итогам короткой программы Ханю установил мировой рекорд, набрав 110,95 балла.
Финал Гран-при
Марсель (Франция)
Мужчины
После короткой программы
1. Юзуру Ханю (Япония) – 106,53.
2. Патрик Чан (Канада) – 99,76.
3. Хавьер Фернандес (Испания) – 91,76.
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