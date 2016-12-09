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Японец Ханю выиграл короткую программу в финале Гран-при среди одиночников

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Японец Юдзуру Ханю лидирует после короткой программе в Финале серии Гран-при по фигурному катанию в Марселе.

В короткой программе японский фигурист набрал 106,53 балла. На втором месте идет канадец Патрик Чан (99,76 баллов).Тройку замыкает испанец Хавьер Фернандес, набравший 91,76 баллов.  

Произвольная программа в Марселе состоится 10 декабря. 

Напомним, что в прошлом году в финале Гран-при по итогам короткой программы Ханю установил мировой рекорд, набрав 110,95 балла.

Финал Гран-при

Марсель (Франция)

Мужчины

После короткой программы

1. Юзуру Ханю (Япония) – 106,53.

2. Патрик Чан (Канада) – 99,76.

3. Хавьер Фернандес (Испания) – 91,76.

Осторожно, высокое напряжение! Репортаж с первого дня финала «Гран-при»

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