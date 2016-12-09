«Рома» и «Боруссия» Д интересуются Дзагоевым

Ряд европейских клубов проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА и сборной России Алану Дзагоеву.

Ранее сообщалось об интересе со стороны английских клубов к футболисту. Приобрести Дзагоева планируют «Вест Хэм», «Эвертон» и «Суонси».

По информации Sky Sports, в последнее время скауты «Ромы» и дортмундской «Боруссии» пристально следили за 26-летним полузащитником. Сообщается, что футболист может покинуть ЦСКА за 15 миллионов евро.

Контракт хавбека с армейцами рассчитан до июня 2019 года. В текущем сезоне Дзагоев провел за ЦСКА в чемпионате России девять матчей и отдал три голевые передачи.