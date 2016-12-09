Четверо фанатов «Локомотива» отправлены под домашний арест по делу об экстремизме

Четверо болельщиков «Локомотива» отправлены под домашний арест до 26 декабря по делу об экстремизме.

Разбирательство в отношении болельщиков связано с оскорбительными высказываниями во время матча с командой «Скендербеу» (2:0) в Лиге Европы в 2015 году. решение вынес Преображенский суд Москвы.

Один из них, Никита Бобровский, просил в качестве меры пресечения подписку о невыезде. Кроме него под домашним арестом находятся болельщики «Локомотива» Евгений Хорошилов, Максим Гаджимагомедов и Роман Паршин.

Ранее в СМИ сообщалось, что в Доме болельщиков футбольного клуба «Локомотив» проходят обыски в рамках уголовного дела, возбужденного после матча между «Локомотивом» и албанской командой «Скендербеу», прошедшего 1 октября 2015 года, во время которого российские болельщики скандировали кричалки экстремистского содержания в адрес албанцев.

Делегат матча – поляк Михал Листкевич – зафиксировал в протоколе выкрики болельщиков «Локомотива», которые были истолкованы как призывы к насилию и разжигание межнациональной розни.По ходу первого тайма матча со «Скендербеу» фанаты несколько раз проскандировали сербскую кричалку «Убей албанца». Футболисты «Скендербеу» акцентировали на этом внимание главного арбитра Ореля Гринфилда. В результате, встреча была остановлена на несколько секунд.