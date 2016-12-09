Светлана Журова: Очень важно то, на чьих словах доклад Макларена будет основан

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова рассказала, чего ждет от второй части доклада Ричарда Макларена.

- Остается только догадываться, что будет в докладе. Ожиданий вообще никаких нет. Единственное - надо понимать, что наше восприятие доказательств отличается от западных стран. У них слова свидетеля, который поклялся на библии, порой значат гораздо больше, чем факты и улики. Они не могут даже предположить, что человек может цинично обманывать. А мы знаем, что наши люди могут так обманывать. Очень важно то, на чьих словах этот доклад будет основан, - цитирует Журову «Р-Спорт».

Первый доклад Макларена о допинге в российском спорте привел к отстранению паралимпийцев РФ от участия в Играх-2016. Санкции также были применены к ряду представителей нашей страны в отдельных олимпийских дисциплинах. ВФЛА по-прежнему не восстановлена в правах, и российские легкоатлеты не имеют права участвовать в международных соревнованиях. Ранее стало известно, что вторая часть доклада Макларена будет опубликована 9 декабря.

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