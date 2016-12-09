Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Мужчины
Биатлон  Спринт. Женщины
Баскетбол  Олимпиакос- : -УНИКС
Хоккей  Металлург Нк- : -Авангард
Баскетбол  Анадолу Эфес- : -Барселона
Гандбол  Норвегия- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Светлана Журова: Очень важно то, на чьих словах доклад Макларена будет основан

Источник:  Р-СпортКомментарии

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова рассказала, чего ждет от второй части доклада Ричарда Макларена. 

- Остается только догадываться, что будет в докладе. Ожиданий вообще никаких нет. Единственное - надо понимать, что наше восприятие доказательств отличается от западных стран. У них слова свидетеля, который поклялся на библии, порой значат гораздо больше, чем факты и улики. Они не могут даже предположить, что человек может цинично обманывать. А мы знаем, что наши люди могут так обманывать. Очень важно то, на чьих словах этот доклад будет основан, - цитирует Журову «Р-Спорт». 

Первый доклад Макларена о допинге в российском спорте привел к отстранению паралимпийцев РФ от участия в Играх-2016. Санкции также были применены к ряду представителей нашей страны в отдельных олимпийских дисциплинах. ВФЛА по-прежнему не восстановлена в правах, и российские легкоатлеты не имеют права участвовать в международных соревнованиях. Ранее стало известно, что вторая часть доклада Макларена будет опубликована 9 декабря.   

«Доклад Макларена – туфта». Накануне черной пятницы олимпийцы веселились на балу

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Доклад Макларена – туфта». Накануне черной пятницы олимпийцы веселились на балу«Доклад Макларена – туфта». Накануне черной пятницы олимпийцы веселились на балуПриближение доклада комиссии Ричарда Макларена ничуть не испортило настроение участникам Олимпийского бала.Роман Власов: Надеюсь, наше руководство сделает все необходимое в связи с докладом МакларенаРоман Власов: Надеюсь, наше руководство сделает все необходимое в связи с докладом МакларенаГеннадий Зюганов: Доклад Макларена – полная туфтаСегодня в Центральном выставочном зале «Манеж» проходит олимпийский бал. Корреспондент «Советского спорта» пообщался с Председателем Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации Геннадием Зюгановым.Томас Бах: Если люди были частью системы манипуляций в Сочи, я не хотел бы видеть их на будущих ОлимпиадахПрезидент МОК Томас Бах не осведомлен о содержании второй части доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена, которая должна быть представлена 9 декабря.Сергей Шубенков: Ничего нового Макларен не расскажетЧемпион мира, барьерист Сергей Шубенков поделился ожиданиями в преддверии публикации второй части доклада главы Независимой комиссии WADA Ричарда Макларена.Апокалипсис завтра. 9 вопросов о докладе Макларена 9 декабряАпокалипсис завтра. 9 вопросов о докладе Макларена 9 декабря«Армагеддон», не состоявшийся в шахматном матче на первенство мира, не исключено поджидает в скором времени весь российский спорт.МОК продлил санкции в отношении России до вынесения решения по докладу МакларенаМеждународный олимпийский комитет (МОК) продлил временные санкции в отношении России по поводу обвинений в массовом употреблении допинга. Окончательное решение по этому поводу будет принято позднее.«За вклад в развитие спорта и допинга». Действуем назло WADA и здравому смыслу«За вклад в развитие спорта и допинга». Действуем назло WADA и здравому смыслуЗа две недели до обнародования второй части доклада Ричарда Макларена происходят малопонятные события.Валентин Балахничев: Не жду ничего хорошего от доклада МакларенаЭкс-президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев прокомментировал вторую часть доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.Конец спорта. День доклада Макларена станет для России черной пятницейКонец спорта. День доклада Макларена станет для России черной пятницейПеред 9-м декабря, днем, когда Ричард Макларен огласит вторую часть доклада, приводим девять грубых ошибок руководства российского спорта.Виталий Мутко: Я не думаю, что в докладе Макларена будут какие-то новостиВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко прокомментировал вторую часть доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.Доклад Макларена будет опубликован 9 декабряФинальная версия доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена будет опубликована 9 декабря, сообщает ТАСС.Ольга Зайцева: Угрозы от доклада Макларена для меня нетОльга Зайцева: Угрозы от доклада Макларена для меня нетОлимпийская чемпионка Ванкувера без страха ждет новых разоблачений WADA и с надеждой – начала сезона.Елена Исинбаева: Я совершенно не жду второй части доклада МакларенаЕлена Исинбаева: Я совершенно не жду второй части доклада МакларенаПосле завершения Всероссийского форума спортсменов на вопросы журналистов ответила самая известная в мире российская легкоатлетка.Елена Исинбаева: Не знаю, что будет в докладе МакларенаПосле заседания комиссии спортсменов ОКР двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева рассказала о работе в комиссии спортсменов МОК и поделилась ожиданиями от нового доклада Ричарда Макларена.Жизнь после доклада Макларена. Два сценария: плохой и очень плохойЖизнь после доклада Макларена. Два сценария: плохой и очень плохойОптимистичный и пессимистичный варианты развития событий после обнародования расследования комиссии WADA.Александр Жуков: В ходе расследования сотрудники СК РФ допросили более 50 атлетов и тренеровСледственный комитет РФ допросил более 50 атлетов и тренеров в ходе расследования дел о допинге. Об этом сообщил глава Олимпийского комитета России Александр Жуков.Валентин Балахничёв: Думаю, скрытым свидетелем ВАДА является СоболевскийБывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничёв выразил мнение, что вторым российским информатором Всемирного антидопингового агентства является Тимофей Соболевский.Отец Светланы Кузнецовой подает в суд на Ричарда МакларенаЗаслуженный тренер СССР и России по велоспорту Александр Кузнецов заявил, что готовит иск в суд на Ричарда Макларена, автора доклада о допинге.Валентин Балахничев: Второй информатор WADA – коллега РодченковаВалентин Балахничев: Второй информатор WADA – коллега РодченковаЧерез месяц будет обнародована вторая часть доклада комиссии Ричарда Макларена, которая полностью будет посвящена Играм в Сочи.

Светлана Журова
Светлана Журовавсе новости
Ричард Макларен
Ричард Макларенвсе новости

Cпецпредложение