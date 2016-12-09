Юрист: Добиться отмены дисквалификации Еременко невозможно

Юрист Георги Градев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Романа Еременко, считает, что добиться полной отмены дисквалификации футболиста будет невозможно.

- Надеемся ли мы на успех? Что считать успехом? На мой взгляд, успехом будет сокращение дисквалификации до 12 или 18 месяцев. Полной отмены дисквалификации добиться невозможно, - сказал Градев «Р-Спорт».

Вчера полузащитник сборной Финляндии подал апелляцию на решение УЕФА, который ранее дисквалифицировал футболиста на два года за употребление кокаина.

Напомним, Еременко был отстранен от матчей с 6 октября, так как следы кокаина были обнаружены в пробе игрока, которая была взята у 29-летнего футболиста после матча Лиги чемпионов «Байер» – ЦСКА (2:2).