Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Мужчины
Биатлон  Спринт. Женщины
Баскетбол  Олимпиакос- : -УНИКС
Хоккей  Металлург Нк- : -Авангард
Баскетбол  Анадолу Эфес- : -Барселона
Гандбол  Норвегия- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Юрист: Добиться отмены дисквалификации Еременко невозможно

Источник:  Р-СпортКомментарии

Юрист Георги Градев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Романа Еременко, считает, что добиться полной отмены дисквалификации футболиста будет невозможно. 

- Надеемся ли мы на успех? Что считать успехом? На мой взгляд, успехом будет сокращение дисквалификации до 12 или 18 месяцев. Полной отмены дисквалификации добиться невозможно, - сказал Градев «Р-Спорт». 

Вчера полузащитник сборной Финляндии подал апелляцию на решение УЕФА, который ранее дисквалифицировал футболиста на два года за употребление кокаина.

Напомним, Еременко был отстранен от матчей с 6 октября, так как следы кокаина были обнаружены в пробе игрока, которая была взята у 29-летнего футболиста после матча Лиги чемпионов «Байер» – ЦСКА (2:2). 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Зе Луиш поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержкуФорвард московского «Спартака» Зе Луиш оставил пост на своей странице в Instagram, посвященной болельщикам столичной команды.Ромуло: Наслаждаюсь теплом в Рио-де-Жанейро, зима и «Спартак» ждут меня в январеПолузащитник «Спартака» Ромуло рассказал, что отдыхает с семьей в Бразилии, а зимой вернется в Москву.Валерий Рейнгольд: Ещенко настолько хорош, что ни разу за полгода не вспомнил о ПаршивлюкеБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд сравнил защитников Андрея Ещенко и Сергея Паршивлюка.Сергей Швецов: Спартаковское братство – на всю жизньСергей Швецов: Спартаковское братство – на всю жизньОн провел за красно-белых четыре сезона, но те, кто видел Сергея Швецова на поле, не забудут.Жена Акинфеева иронично прокомментировала игру своего мужаСупруга голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева прокомментировала игру своего мужа в Лиге чемпионов.ЦСКА подпишет контракт с Гончаренко 12 декабряБывший тренер «Уфы» Виктор Гончаренко подпишет контракт с ЦСКА 12 декабря, когда в Москву вернется президент армейцев Евгений Гинер, сообщает «Чемпионат».Аксель Витсель: Дзюба и Лодыгин после поражения от «Краснодара» поговорили на повышенных тонахПолузащитник «Зенита» Аксель Витсель рассказал о диалоге между вратарем Юрием Лодыгиным и нападающим Артемом Дзюбой после матча против «Краснодара» (1:2).Колыбель букмекерства. Как ставят на спорт в ВеликобританииКолыбель букмекерства. Как ставят на спорт в ВеликобританииКорреспондент «Советского спорта» попытался сделать ставку на спорт в одной из букмекерских контор Лондона.Аксель Витсель: Ни разу не был разочарован тем, что играю в «Зените»Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель признался, что счастлив играть за питерский клуб.Четверо фанатов «Локомотива» отправлены под домашний арест по делу об экстремизмеЧетверо болельщиков «Локомотива» отправлены под домашний арест до 26 декабря по делу об экстремизме.«Рома» и «Боруссия» Д интересуются ДзагоевымРяд европейских клубов проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА и сборной России Алану Дзагоеву.Возьмем шестое место. Обзор таблицы коэффициентов УЕФАВозьмем шестое место. Обзор таблицы коэффициентов УЕФА«Советский спорт» рассказывает о перспективах России в главном футбольном рейтинге.Нобель Арустамян: Забавно читать об интересе «Зенита» к БоккеттиКомментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян - об информации, согласно которой «Зенит» рассматривает возможность приобретения защитника московского «Спартака» Сальваторе Боккетти.Дмитрий Шляхтин: Возрождение для «Крыльев Советов только начинаетсяКорреспондент «Советского спорта» попросил оценить министра спорта Самарской области Дмитрия Шляхтина результат «Крыльев Советов» на промежуточном финише после 17-ти туров.Еременко подал апелляцию на решение УЕФА о его дисквалификацииПолузащитник сборной Финляндии и ЦСКА Алексей Еременко подал апелляцию на решение УЕФА, который ранее дисквалифицировал футболиста на два года за употребление кокаина.Александр Бубнов: Слуцкий – хороший специалист только по российским меркамФутбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал уход Леонида Слуцкого в поста главного тренера ЦСКА.Слуцкий разозлился на фаната, который предъявил ему претензии«Советскому спорту» стали известны подробности конфликта бывшего главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого с болельщиком.ЦСКА скорректировал сумму отступных за ГоловинаСовсем недавно полузащитник Александр Головин продлил контракт с московским ЦСКА.По мнению читателей «Советского спорта», ЦСКА возглавит ГончаренкоПосетители сайта «Советского спорта» считают, что ЦСКА после ухода Леонида Слуцкого должен возглавить наставник «Уфы» Виктор Гончаренко.Агент Кришито: «Зенит» не планирует продавать ДоменикоАгент защитника «Зенита» Доменико Кришито Андреа Д’Амико опроверг слухи о переходе своего клиента в «Интер» в ближайшее трансферное окно.

ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Роман Ерёменко
Роман Ерёменковсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение