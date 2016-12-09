Аксель Витсель: Ни разу не был разочарован тем, что играю в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель признался, что счастлив играть за питерский клуб.

- Когда я приезжал в «Зенит», я думал, что останусь тут на три года и дальше перейду в европейский топ-клуб. Вот я здесь уже почти пять лет, но я счастлив. Я могу назвать время, проведенное в «Зените», хорошим - ни разу я не был разочарован тем, что играю здесь, - сказал Витсель ТАСС.

Витсель перешел в «Зенит» в начале сентября 2012 года из португальской «Бенфики». Он провел за санкт- петербургскую команду в различных турнирах 177 матчей, забив 22 мяча.

Контракт полузащитника с «Зенитом» истекает летом 2017 года, что увеличивает его шансы на переезд в Серию А до окончания текущего сезона.

