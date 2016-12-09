Алия Мустафина: Я пока не скучаю по спорту, мне есть чем заняться

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина подвела итоги года.

- Я считаю, что вполне удачный был для меня год, чему я очень рада. Я вышла замуж. Конечно, я переживаю за мужа, который сейчас в Северной Америке на этапах Кубка мира по бобслею, волнуюсь, как он там. Но я прекрасно его понимаю: сама была в таких ситуациях. Семья спортсменов – это непросто, но мы же оба живем по такому графику, тут ничего не поделаешь, все уже привыкли.

Я пока не скучаю по спорту! Сейчас учусь, потом буду сдавать государственный экзамен, защищать диплом. Мне есть, чем заняться, - цитирует Мустафину «Р-спорт».

Напомним, что на ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро Мустафина завоевала золото на брусьях, серебро в командном первенстве и бронзу в многоборье. После Игр-2016 она заявила, что берет паузу в спортивной карьере.