В рейтинге нынешнего сезона Россия занимает 8-е место
Завершились групповые раунды в Лиге Европы и Лиге чемпионов. В таблице коэффициентов УЕФА Россия опустилась на 7-е место, пропустив вперед Португалию.
В рейтинге нынешнего сезона Россия занимает 8-е место. Наши клубы набрали 37 очков, что составляет 7.400 балла. Лидируют Испания (13.428), Германия (11.571) и Англия (11.357).
Рейтинг нынешнего сезона
Возьмем шестое место. Обзор таблицы коэффициентов УЕФА
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически