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В рейтинге нынешнего сезона Россия занимает 8-е место

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Завершились групповые раунды в Лиге Европы и Лиге чемпионов. В таблице коэффициентов УЕФА Россия опустилась на 7-е место, пропустив вперед Португалию.

В рейтинге нынешнего сезона Россия занимает 8-е место. Наши клубы набрали 37 очков, что составляет 7.400 балла. Лидируют Испания (13.428), Германия (11.571) и Англия (11.357).

Рейтинг нынешнего сезона

Возьмем шестое место. Обзор таблицы коэффициентов УЕФА

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Михаил Борзыкин
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