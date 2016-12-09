«Ростов» внес наибольший вклад в рейтинг России в таблице коэффициентов, «Спартак» – наименьший
Завершились групповые раунды в Лиге Европы и Лиге чемпионов. В таблице коэффициентов УЕФА Россия опустилась на 7-е место, пропустив вперед Португалию.
В рейтинге нынешнего сезона Россия занимает 8-е место. Наши клубы набрали 37 очков, что составляет 7.400 балла. Наибольший вклад в коэффициент этого сезона внес «Ростов» – 11 очков. 3 очка ростовчане заработали в квалификации, 4 – бонус за выход в групповой раунд Лиги чемпионов, 2 – за победу над «Баварией» и еще 2 – за две ничьи с ПСВ.
Набранные очки
«Ростов» – 11
«Зенит» – 10
«Краснодар» – 8,5
ЦСКА – 7
«Спартак» – 0,5
Возьмем шестое место. Обзор таблицы коэффициентов УЕФА
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