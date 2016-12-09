«Ростов» внес наибольший вклад в рейтинг России в таблице коэффициентов, «Спартак» – наименьший

читайте также

Зе Луиш поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку Форвард московского «Спартака» Зе Луиш оставил пост на своей странице в Instagram, посвященной болельщикам столичной команды.

Ромуло: Наслаждаюсь теплом в Рио-де-Жанейро, зима и «Спартак» ждут меня в январе Полузащитник «Спартака» Ромуло рассказал, что отдыхает с семьей в Бразилии, а зимой вернется в Москву.

Валерий Рейнгольд: Ещенко настолько хорош, что ни разу за полгода не вспомнил о Паршивлюке Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд сравнил защитников Андрея Ещенко и Сергея Паршивлюка.

Сергей Швецов: Спартаковское братство – на всю жизнь Он провел за красно-белых четыре сезона, но те, кто видел Сергея Швецова на поле, не забудут.

В рейтинге нынешнего сезона Россия занимает 8-е место Завершились групповые раунды в Лиге Европы и Лиге чемпионов. В таблице коэффициентов УЕФА Россия опустилась на 7-е место, пропустив вперед Португалию.

«Зенит» опустился на 18-е место в клубном рейтинге, «Ростов» обошел «Спартак» Завершились групповые раунды в Лиге Европы и Лиге чемпионов. В клубном рейтинге произошли изменения.

Возьмем шестое место. Обзор таблицы коэффициентов УЕФА «Советский спорт» рассказывает о перспективах России в главном футбольном рейтинге.

Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы В ночь с четверга на пятницу прошли заключительные матчи шестого тура группового этапа Лиги Европы, по результатам которых определились все участники плей-офф турнира.

Нобель Арустамян: Забавно читать об интересе «Зенита» к Боккетти Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян - об информации, согласно которой «Зенит» рассматривает возможность приобретения защитника московского «Спартака» Сальваторе Боккетти.

Александр Бубнов: В Лиге чемпионов «Ростов» обрел ценный опыт и уверенность в себе Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о встрече «Ростова» с ПСВ (0:0) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

В «Спартаке» может появиться спортивный директор «Сассуоло» Спортивным директором московского «Спартака» может стать Джованни Росси, занимающий сейчас аналогичную должность в итальянском клубе «Сассуоло», сообщает «Спорт-Экспресс».

Андрей Червиченко: «Спартаку» нужно убедить Промеса доиграть чемпионат, а потом отпустить Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о возможном уходе из «Спартака» полузащитника Квинси Промеса.

От Романцева до Слуцкого: как рождались и умирали лучшие «авторские» команды Конец «эпохи Слуцкого» в «армейском» клубе заставил «Советский спорт» вспомнить судьбу «авторских» проектов в российском футболе.

Агент: Боккетти имеет предложения из Европы, но хочет продлить контракт со «Спартаком» Агент Сальваторе Боккетти Андреа д’Амико сообщил, что футболист не планирует уходить из «Спартака» в ближайшее время.

Аксель Витсель: Мы все равно играем лучше «Спартака» Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился мнением о соперничестве со «Спартаком» в первой половине чемпионата России.

Массимо Каррера: Я очень люблю Москву и «Спартак» Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера признался, что любит Москву и «Спартак».

«Ростов» играл, ЦСКА зарабатывал. Все добились именно того, чего хотели Обозреватель «Советского спорта» – об итогах лигочемпионской кампании российских клубов.

Год «Спартака». Каррера вернул фанатам надежду Увольнение Аленичева, назначение Карреры и погоня за титулом – «ССФ» подводит итоги 2016-го для лидера чемпионата.

Иван Данильянц: «Спартак» может рассчитывать на место в Лиге чемпионов Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц высоко оценил шансы московского «Спартака» на попадание в Лигу чемпионов-2017/18.