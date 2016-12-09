Тищенко продолжит карьеру в любительском боксе
Олимпийский чемпион Евгений Тищенко сообщил, что продолжит карьеру в любительском боксе.
- Я склоняюсь к следующему олимпийскому циклу. Мотивация у меня сохраняется, - сказал Тищенко ТАСС.
В финальном поединке Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 91 кг Тищенко победил казахстанца Василия Левита со счетом 3-0. Евгений Тищенко стал единственным российским олимпийским чемпионом на турнире боксеров в Рио.
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