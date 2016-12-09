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Бьорндален стартует 9-м в спринте, Шипулин – 29-м, Мартен Фуркад – 30-м, Бабиков – 49-м

Елена Корсунская
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня в 13:30 мск состоится мужская спринтерская гонка в рамках второго этапа Кубка мира в Поклюке. 

Первым из россиян в гонку уйдет Евгений Гараничев - у него 25-й стартовый номер. Максим Цветков отправится на дистанцию под 28-м номером, Антон Шипулин - под 29-м, Матвей Елисеев - под 41-м, Антон Бабиков - под 49-м, Юрий Шопин - под 77-м. 

Норвежецы Уле-Эйнар Бьорндален стартует девятым, Эмиль Хегле Свендсен - 18-м, Йоханнес Бе - 21-м. Лидер французской сборной Мартен Фуркад отправится в гонку сразу после Шипулина - под 30-м стартовым номером.

Напомним, что спринт состоится сегодня в 13:30 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию гонки. 

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