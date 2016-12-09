Глава ФФР: Учитывая анонсы на вторую часть доклада Макларена, есть напряжение

Президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов высказался о второй части доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.



По словам Курашова, если принять во внимание анонсы второй части доклада, есть внутреннее напряжение. Об этом глава спортивной организации заявил агентству «Р-Спорт».



Напомним, пресс-конференция, на которой Макларен намерен представить вторую часть доклада о допинге, состоится сегодня, 9 декабря и начнется в 14.15 мск.



