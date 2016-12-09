Алексей Воевода: Думаю, во второй части доклада Макларена появятся новые фигуранты

Двукратный олимпийский чемпион по бобслею Алексей Воевода рассказал, чего ждет от второй части доклада Ричарда Макларена.

- Давайте объективно – по-моему, никто хорошего отчета не ждет. Понимаете, когда оценочные суждения являются фактором для того, чтобы кого-то в чем-то обвинить, это, простите, абсурд! Есть понятие «презумпция невиновности». Если вина человека не доказана, нельзя его обвинять. Это поклеп, голословное обвинение, что угодно. То, что было до этого, мы уже слышали. Часть его доклада основывалась на каких-то фактах, а часть – на его предположениях. Думаю, вторая часть доклада будет такая же примерно, просто более объемная, появятся новые фигуранты. Но антироссийская риторика немножко поднадоела, даже комментировать это неинтересно, - сказал Воевода.

Первый доклад Макларена о допинге в российском спорте привел к отстранению паралимпийцев РФ от участия в Играх-2016. Санкции также были применены к ряду представителей нашей страны в отдельных олимпийских дисциплинах. ВФЛА по-прежнему не восстановлена в правах, и российские легкоатлеты не имеют права участвовать в международных соревнованиях. Ранее стало известно, что вторая часть доклада Макларена будет опубликована 9 декабря.