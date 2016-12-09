Аксель Витсель: Дзюба и Лодыгин после поражения от «Краснодара» поговорили на повышенных тонах

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель рассказал о диалоге между вратарем Юрием Лодыгиным и нападающим Артемом Дзюбой после матча против «Краснодара» (1:2).

- Я бы не назвал дракой то, что произошло в раздевалке после матча с «Краснодаром» - такое случается, когда все хотят победить, но сделать этого не удается. Все были расстроены и заведены. Газеты преподносят случившееся как драку, но это не так. Иногда такое происходит в командах, и это не так плохо; но за все время, что я нахожусь в «Зените», такое произошло впервые.

Дзюба и Лодыгин поговорили на повышенных тонах, выяснили отношения, как мужчины - только и всего. После случившегося Юра и Артем пожали друг другу руки, - приводит слова Витселя ТАСС.

Напомним, после матча «Краснодар» - «Зенит» в СМИ появилась информация, что Лодыгин и Дзюба подрались в раздевалке. Позже Дзюба эту информацию опроверг.

В той игре сине-бело-голубые потерпели поражение со счетом 1:2. Дзюба вывел «Зенит» вперед на 86-й минуте, а в добавленное ко второму тайму время краснодарцы забили два гола и добились победы. Отличились Марат Измайлов и Торнике Окриашвили.

После 17 туров подопечные Мирчи Луческу занимают второе место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 35 очков. Лидер чемпионата «Спартак» опережает «Зенит» на пять очков.