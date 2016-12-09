Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Мужчины
Биатлон  Спринт. Женщины
Баскетбол  Олимпиакос- : -УНИКС
Хоккей  Металлург Нк- : -Авангард
Баскетбол  Анадолу Эфес- : -Барселона
Гандбол  Норвегия- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Шамиль Тарпищев: Вторая часть доклада Макларена может быть аналогична первой, но не сильнее

Источник:  Р-СпортКомментарии

Член Международного олимпийского комитета (МОК), президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о второй части доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.

«Думаю, что все будет нормально. Мне кажется, что ничего не будет такого, чтобы говорить о том, что первый доклад был совсем иным. Мне кажется, что может быть только что-то аналогичное, но не сильнее», – цитирует Тарпищева агентство «Р-Спорт».

Напомним, пресс-конференция, на которой Макларен намерен представить вторую часть доклада о допинге, состоится сегодня, 9 декабря и начнется в 14.15 мск.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Алексей Воевода: Думаю, во второй части доклада Макларена появятся новые фигурантыДвукратный олимпийский чемпион по бобслею Алексей Воевода рассказал, чего ждет от второй части доклада Ричарда Макларена.Глава ФФР: Учитывая анонсы на вторую часть доклада Макларена, есть напряжениеПрезидент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов высказался о второй части доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.Светлана Журова: Очень важно то, на чьих словах доклад Макларена будет основанОлимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова рассказала, чего ждет от второй части доклада Ричарда Макларена.«Доклад Макларена – туфта». Накануне черной пятницы олимпийцы веселились на балу«Доклад Макларена – туфта». Накануне черной пятницы олимпийцы веселились на балуПриближение доклада комиссии Ричарда Макларена ничуть не испортило настроение участникам Олимпийского бала.Роман Власов: Надеюсь, наше руководство сделает все необходимое в связи с докладом МакларенаРоман Власов: Надеюсь, наше руководство сделает все необходимое в связи с докладом МакларенаГеннадий Зюганов: Доклад Макларена – полная туфтаСегодня в Центральном выставочном зале «Манеж» проходит олимпийский бал. Корреспондент «Советского спорта» пообщался с Председателем Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации Геннадием Зюгановым.Томас Бах: Если люди были частью системы манипуляций в Сочи, я не хотел бы видеть их на будущих ОлимпиадахПрезидент МОК Томас Бах не осведомлен о содержании второй части доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена, которая должна быть представлена 9 декабря.Сергей Шубенков: Ничего нового Макларен не расскажетЧемпион мира, барьерист Сергей Шубенков поделился ожиданиями в преддверии публикации второй части доклада главы Независимой комиссии WADA Ричарда Макларена.Апокалипсис завтра. 9 вопросов о докладе Макларена 9 декабряАпокалипсис завтра. 9 вопросов о докладе Макларена 9 декабря«Армагеддон», не состоявшийся в шахматном матче на первенство мира, не исключено поджидает в скором времени весь российский спорт.МОК продлил санкции в отношении России до вынесения решения по докладу МакларенаМеждународный олимпийский комитет (МОК) продлил временные санкции в отношении России по поводу обвинений в массовом употреблении допинга. Окончательное решение по этому поводу будет принято позднее.Шамиль Тарпищев: Вот сформирую через пару лет боеспособный состав и отдам бразды правленияПрезидент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев подвел итоги года.«За вклад в развитие спорта и допинга». Действуем назло WADA и здравому смыслу«За вклад в развитие спорта и допинга». Действуем назло WADA и здравому смыслуЗа две недели до обнародования второй части доклада Ричарда Макларена происходят малопонятные события.Валентин Балахничев: Не жду ничего хорошего от доклада МакларенаЭкс-президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев прокомментировал вторую часть доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.«Федерация тенниса нас не финансировала». Как Россия потеряла еще один талант«Федерация тенниса нас не финансировала». Как Россия потеряла еще один талант19-летний Александр Бублик теперь будет выступать за Казахстан. «Советский спорт» пообщался с отцом теннисиста и узнал мотивы этого решения.Шамиль Тарпищев: Мы надеемся отстоять БубликаПрезидент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, что ФТР надеется сохранить Александра Бублика для выступлений за сборную России.Конец спорта. День доклада Макларена станет для России черной пятницейКонец спорта. День доклада Макларена станет для России черной пятницейПеред 9-м декабря, днем, когда Ричард Макларен огласит вторую часть доклада, приводим девять грубых ошибок руководства российского спорта.Виталий Мутко: Я не думаю, что в докладе Макларена будут какие-то новостиВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко прокомментировал вторую часть доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.Доклад Макларена будет опубликован 9 декабряФинальная версия доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена будет опубликована 9 декабря, сообщает ТАСС.Ольга Зайцева: Угрозы от доклада Макларена для меня нетОльга Зайцева: Угрозы от доклада Макларена для меня нетОлимпийская чемпионка Ванкувера без страха ждет новых разоблачений WADA и с надеждой – начала сезона.Елена Исинбаева: Я совершенно не жду второй части доклада МакларенаЕлена Исинбаева: Я совершенно не жду второй части доклада МакларенаПосле завершения Всероссийского форума спортсменов на вопросы журналистов ответила самая известная в мире российская легкоатлетка.

Ричард Макларен
Ричард Макларенвсе новости
Шамиль Тарпищев
Шамиль Тарпищеввсе новости

Cпецпредложение