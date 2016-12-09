Шамиль Тарпищев: Вторая часть доклада Макларена может быть аналогична первой, но не сильнее

Член Международного олимпийского комитета (МОК), президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о второй части доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.



«Думаю, что все будет нормально. Мне кажется, что ничего не будет такого, чтобы говорить о том, что первый доклад был совсем иным. Мне кажется, что может быть только что-то аналогичное, но не сильнее», – цитирует Тарпищева агентство «Р-Спорт».



Напомним, пресс-конференция, на которой Макларен намерен представить вторую часть доклада о допинге, состоится сегодня, 9 декабря и начнется в 14.15 мск.



