Главные тренеры мужской и женской сборных России будут назначены в январе

Генеральный секретарь Всероссийской Федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко сообщил, что главные тренеры мужской и женской сборных России по волейболу будут назначены в январе.

- Тренеры будут назначены где-то в середине января, - сказал Яременко ТАСС.

Напомним, что после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро главные тренеры мужской сборной России Владимир Алекно и женской - Юрий Маричев ушли в отставку. ВФВ не стала продлевать с ними контракты.

Обе российские сборные выступили на Олимпиаде неудачно и остались без медалей. Отчетно-выборная конференция ВФВ пройдет 16 декабря.