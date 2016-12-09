Исинбаева снимет свою кандидатуру с выборов президента ВФЛА

Как сообщает агентство «Р-Спорт», двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева приняла решение снять свою кандидатуру с выборов президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).



«Во время выступления, которое у Исинбаевой запланировано в ближайшее время, она объявит о снятии своей кандидатуры в связи с последними назначениями в РУСАДА и ОКР. Снимет ли Исинбаева свою кандидатуру в чью-то пользу или просто откажется от участия в выборах, на данный момент неизвестно», – сказал источник, знакомый с ситуацией.



Напомним, отчетно-выборная конференция состоится в Москве и стартует 11:00. По итогам заседания станет известен новый руководящий состав организации, в том числе глава ВФЛА.



Ранее Исинбаева была избрана главой наблюдательного совета РУСАДА, а в четверг стала членом исполкома Олимпийского комитета России (ОКР).