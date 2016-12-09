ЦСКА подпишет контракт с Гончаренко 12 декабря
Бывший тренер «Уфы» Виктор Гончаренко подпишет контракт с ЦСКА 12 декабря, когда в Москву вернется президент армейцев Евгений Гинер, сообщает «Чемпионат».
Напомним, Гончаренко является основным кандидатом на ставший вакантным после ухода Леонида Слуцкого пост главного тренера ЦСКА.
Ранее стало известно, что Слуцкий решил покинуть столичный клуб после окончания матча с «Тоттенхэмом» (1:3) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. Вчера ЦСКА проиграл в Лондоне и завершил выступление в еврокубках. После 17 туров ЦСКА занимает третье место в чемпионате России, в активе команды 32 очка.
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