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«Манчестер Юнайтед» продаст Дармиана в январе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» не рассчитывает на защитника Маттео Дармина. Об этом сообщает The Sun.

Согласно информации источника, английский клуб продаст игрока сборной Италии в январе 2017 года. Отмечается, что за футболиста поборются «Ювентус» и миланский «Интер».

В нынешнем сезоне 26-летний Дармиан провел за «красных дьяволов» во всех турнирах 5 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает футболиста в 15 млн евро, а его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2019 года. 

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