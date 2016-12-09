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Жена Акинфеева иронично прокомментировала игру своего мужа

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Супруга голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева оставила пост в Instagram, посвященной игре своего мужа в Лиге чемпионов.

«Автогол рулит, любим вас», – написала Екатерина Акинфеева, выложив следующее фото:

Напомним, в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (1:3) Акинфеев отправил мяч в собственные ворота, став первым вратарем в истории турнира, забившим два автогола, поскольку в прошлом сезоне голкипер армейцев также забил мяч в собственные ворота. Это произошло 25 ноября в домашнем матче с «Вольфсбургом» (0:2).

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