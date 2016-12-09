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Ян Вертонген: Моуринью говорит много лишнего журналистам

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Тоттенхэма» и сборной Бельгии Ян Вертонген высказался о личности наставника «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

«Он является великим тренером, который добился успеха со многими командами. Моуринью доказал всем, что является хорошим специалистом. Он очень яркий персонаж, но футбол в этом не нуждается. Жозе говорит много лишнего СМИ, но меня это не волнует. Это его работа. Он хочет играть именно так. Хотел бы я выступать под его руководством? Он не мой наставник, поэтому я не хочу говорить об этом», – приводит слова защитника «шпор» Goal.

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