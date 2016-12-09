Чемпионат России в 2017 году пройдет в Жуковском
Чемпионат России по легкой атлетике 2017 года, который станет отборочным стартом на чемпионат мира в Лондоне, пройдет в середине июля в Жуковском, сообщает «Р-Спорт».
На проведения турнира кроме Жуковского претендовали Казань и Смоленск.
Окончательное место, а также даты были утверждены на президиуме ВФЛА, который прошел в четверг в Москве.
Чемпионат России пройдет с 13 по 15 июля в Жуковском.
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