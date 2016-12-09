Златан Ибрагимович: Мхитарян забил великолепный гол в ворота «Зари», очень рад за него

Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович прокомментировал игру своего партнера Генриха Мхитаряна в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Зарей» (2:0).



Напомним, первый мяч в ворота украинской команды забил именно игрок сборной Армении.



«Генрих забил великолепный мяч. Это было очень красиво. Он мастерски избавился от защитника и пробил. Должен отметить, что Мхитарян проделал большую работу. Очень рад за него, поскольку Генрих является очень качественным футболистом. Надеюсь, он продолжит в том же духе. Буду очень рад за него», – сказал 35-летний Ибрагимович в интервью клубной пресс-службе.