Златан Ибрагимович: Мхитарян забил великолепный гол в ворота «Зари», очень рад за него
Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович прокомментировал игру своего партнера Генриха Мхитаряна в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Зарей» (2:0).
Напомним, первый мяч в ворота украинской команды забил именно игрок сборной Армении.
«Генрих забил великолепный мяч. Это было очень красиво. Он мастерски избавился от защитника и пробил. Должен отметить, что Мхитарян проделал большую работу. Очень рад за него, поскольку Генрих является очень качественным футболистом. Надеюсь, он продолжит в том же духе. Буду очень рад за него», – сказал 35-летний Ибрагимович в интервью клубной пресс-службе.
Матч
Заря - Манчестер Юнайтед - 0:2 (0:0)
Голы
Мхитарян 48 (0:1). Ибрагимович 88 (0:2).
Состав
Заря: Левченко, Сиваков, Форстер, Сухоцкий, Опанасенко, Петряк, Чайковский, Любенович (Липартия, 72), Харатин (Гречишкин, 57), Караваев, Безбородько (Бонавентуре, 54)
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Байи, Блинд, Рохо, Эррера, Мата (Лингард, 65), Мхитарян (Фосу-Менса, 85), Янг, Погба, Руни (Феллайни, 70), Ибрагимович
Предупреждения:
нет - Эррера, 83
Место и дата
08 декабря 21:00, Черноморец, Онлайн-трансляция