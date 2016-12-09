Валерий Рейнгольд: Ещенко настолько хорош, что ни разу за полгода не вспомнил о Паршивлюке

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд сравнил защитников Андрея Ещенко и Сергея Паршивлюка.

– Летом в «Спартак» на место Сергея Паршивлюка пришел Андрей Ещенко. Вспомнили о Паршивлюке хоть раз за эти полгода?

– Ни разу не вспомнил. Не буду вспоминать и про Евгения Макеева, если он зимой «Спартак» покинет. Я уже как-то выразил свое отношение к нему.

Футбол двигается вперед, и нельзя держать в команде людей, которые тормозят ее рост. Паршивлюк и Макеев именно из этого числа. Долго думают, что делать с мячом, как идти в атаку и кому отдать мяч. Вдогонку бьют по ногам.

Ещенко тоже ошибается. Но у него больше технических возможностей и он более раскрепощен. Больше двигается, резче. Да просто техничнее. Проще говоря, у Андрея светлая голова. Это большое дело, - сказал Рейнгольд.