4 клуба Премьер-лиги ведут борьбу за Эшли Янга

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг, который с приходом Жозе Моуринью перестал попадать в состав команды, может покинуть клуб в январе 2017 года.



Как сообщает Manchester Evening News, за 31-летнего игрока ведут борьбу 4 представителя АПЛ: «Уотфорд», «Эвертон», «Вест Бромвича» и «Суонси».

В нынешнем сезоне Янг провел за «красных дьяволов» 8 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле.

Портал Transfermarkt.de оценивает полузащитника в 10 млн евро, а его контракт с «МЮ» рассчитан до 2018 года.



