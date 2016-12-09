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4 клуба Премьер-лиги ведут борьбу за Эшли Янга

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг, который с приходом Жозе Моуринью перестал попадать в состав команды, может покинуть клуб в январе 2017 года.

Как сообщает Manchester Evening News, за 31-летнего игрока ведут борьбу 4 представителя АПЛ:  «Уотфорд», «Эвертон», «Вест Бромвича» и «Суонси».

В нынешнем сезоне Янг провел за «красных дьяволов» 8 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. 

Портал Transfermarkt.de оценивает полузащитника в 10 млн евро, а его контракт с «МЮ» рассчитан до 2018 года. 


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