Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Мужчины
Биатлон  Спринт. Женщины
Баскетбол  Олимпиакос- : -УНИКС
Хоккей  Металлург Нк- : -Авангард
Баскетбол  Анадолу Эфес- : -Барселона
Гандбол  Норвегия- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

В Москве установят памятники Льву Яшину и Игорю Нетто

Источник:  Р-СпортКомментарии

Памятники знаменитым советским футболистам Льву Яшину и Игорю Нетто будут установлены в Москве к чемпионату мира по футболу 2018 года.

- Очень серьезная ситуация в Москве, потому что очень много легендарных футболистов, и мы остановились на двух кандидатурах - это Лев Яшин, потому что его знает весь мир и по сей день, а также великий футболист, чемпион Олимпийских игр, чемпион Европы Игорь Нетто, по которому Москва дала добро, потому что стадион «Динамо» будет носить имя Яшина и там будет его памятник, - рассказал первый вице-президент РФС Никита Симонян.

Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет на 12 стадионах  в 11 российских городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
После завершения строительства стадиона на Крестовском «Зениту» потребуется вложить 500-600 млн рублейВице-губернатор Петербурга Игорь Албин озвучил сумму, которая потребуется вложить в арену после завершения строительства, а также сообщил о подписании меморандума о передаче стадиона на Крестовском острове «Зениту».ООН: Некоторые журналисты на ЧМ-2018 будут необъективнымиСпециальный советник генерального секретаря ООН по спорту и развитию Вильфрид Лемке призвал российских журналистов обеспечить позитивный информационный фон вокруг чемпионата мира по футболу 2018 года.Александр Анюков: Чемпионат мира должен помочь разрушить негативные стереотипы о РоссииБывший защитник сборной России Александр Анюков поделился ожиданиями от чемпионата мира-2018 года. Он считает, что Россия сможет провести турнир на высоком уровне.Сергей Прядкин: Черчесов попросил закончить следующий сезон 12-13 маяГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов попросил завершить сезон 2017/2018 в РФПЛ 12-13 мая. Об этом сообщил президент лиги Сергей Прядкин.«Чемпионат мира поможет развиваться». Петербург подвел футбольные итоги года«Чемпионат мира поможет развиваться». Петербург подвел футбольные итоги годаФутбольный сезон в Петербурге принято закрывать с размахом: яркой церемонией награждения победителей и призеров городских соревнований.Алексей Сорокин: Первый крупный матч на новом стадионе «Зенит» планирует в апрелеГенеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о строящемся стадионе на Крестовском острове.Алексей Сорокин: Стадион в Самаре отстает от запланированного графикаГенеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о сроках строительства стадиона в Самаре.Виталий Мутко: Проведение матчей ЧМ-2018 в Чечне невозможноЗаместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко поделился мнением о проведении матчей ЧМ-2018 в Чечне.Виталий Мутко: Те, кто состоит в черных списках разных стран мира, не получат паспорт болельщикаЗаместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко рассказал об открытии центра выдачи паспортов болельщика в Петербурге.Мутко открыл центр выдачи паспортов болельщика в Петербурге7 декабря состоялось торжественное открытие первого центра регистрации и выдачи паспортов болельщика Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.Сборная Украины может быть наказана за нацистские лозунги на матче с СербиейВо время товарищеского матча Украина – Сербия в Харькове (2:0) украинские болельщики выкрикивали нацистские лозунги. В связи с этим Федерации футбола Украины грозят санкции.Сборная России сыграет контрольный матч с бельгийцами, заплатив сопернику 300 тысяч евроФутболисты сборной России в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира-2018 с большей долью вероятности сыграют контрольный матч с командой Бельгии, сообщает Le Soir.В Петербурге с 7 декабря начнут выдавать паспорта болельщиков ЧМ-2018В Санкт-Петербурге с 7 декабря планируется начать выдачу паспортов болельщиков чемпионата мира-2018.Игорь Албин: В ближайшую неделю наверстаем отставание по работам над отдельными системами стадиона на КрестовскомВице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, курирующий строительство стадиона на Крестовском острове, рассказал о ходе работ на арене.Быший наставник «Реала» Хосе Антонио Камачо возглавил сборную ГабонаБывший главный тренер мадридского «Реала» и сборной Испании Хосе Антонио Камачо возглавил национальную команду Габона.Чемпионат мира по футболу может увеличить поток туристов в Россию на 25%Туристический поток в Россию после ЧМ-2018 может вырасти. Об этом сообщила заместитель министра культуры России Алла Манилова.Дмитрий Медведев: Необходимо ужесточить ответственность за хулиганство на спортивных соревнованияхПремьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства рассказал о необходимых мерах по проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году. В частности, он призвал к усилению ответственности за хулиганство на спортивных мероприятиях.Виталий Мутко: Черчесов уже определился с костяком сборной РоссииВице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко заявил, что наставник национальной сборной Станислав Черчесов уже определился со списком игроков, которые точно примут участие в домашнем чемпионате мира.Виталий Мутко: Сборной России сложно найти соперников для товарищеских матчейПрезидент РФС Виталий Мутко сообщил, что сборная России по футболу испытывает колоссальные проблемы при организации товарищеских матчей для подготовки к ЧМ-2018.Георгий Полтавченко: Доходы Петербурга от ЧМ-2018 составят 10-14 млрд рублейГубернатор Петербурга Георгий Полтавченко рассказал, сколько может заработать город от пребывания в нем туристов во время чемпионата мира-2018.

Лев Яшин
Лев Яшинвсе новости
Никита Симонян
Никита Симонянвсе новости
ЧМ-2018
ЧМ-2018

Cпецпредложение