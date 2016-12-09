В Москве установят памятники Льву Яшину и Игорю Нетто

Памятники знаменитым советским футболистам Льву Яшину и Игорю Нетто будут установлены в Москве к чемпионату мира по футболу 2018 года.

- Очень серьезная ситуация в Москве, потому что очень много легендарных футболистов, и мы остановились на двух кандидатурах - это Лев Яшин, потому что его знает весь мир и по сей день, а также великий футболист, чемпион Олимпийских игр, чемпион Европы Игорь Нетто, по которому Москва дала добро, потому что стадион «Динамо» будет носить имя Яшина и там будет его памятник, - рассказал первый вице-президент РФС Никита Симонян.

Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет на 12 стадионах в 11 российских городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.