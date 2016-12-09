Могильный и Ларионов сыграют за ЦСКА на Кубке Легенд-2016

Сегодня в российской столице начинается третий розыгрыш Кубка Легенд.

Первыми на лед открытого катка в Парке Легенд выйдут ветераны «Динамо» и «Крыльев Советов», затем на площадке появятся армейцы и спартаковцы, а в промежутке между двумя этими встречами состоится торжественная церемония открытия Кубка.

Матч ЦСКА – «Спартак» повторяет как финал второго розыгрыша Кубка Легенд, приуроченного к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, так и заключительную игру розыгрыша первого, посвященного 65-летию отечественного хоккея. В обоих случаях победу одержали армейцы: 5:3 в 2011 году и 6:4 в 2015.

Во встрече этих соперников 2011 года было зафиксировано сразу два хет-трика – по три шайбы забросили спартаковец Виталий Прохоров и армеец Александр Могильный.

Оба они сыграют и сегодня. И если участие Прохорова, регулярно выступающего в ветеранских матчах, сомнению практически не подлежало, вопрос «будет ли играть Могильный?» до последнего дня оставался открытым. И только сегодня стало известно, что олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли сыграет за ЦСКА.

Компанию ему составит двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройта» – Игорь Ларионов, специально прилетевший на матч из Северной Америки.