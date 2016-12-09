Блаттер обвинил Инфантино в неуважении к себе

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер обвинил нового главу организации Джанни Инфантино в неуважительном отношении к себе.

- Я никогда не видел, чтобы новый президент какой-либо компании настолько не уважал бывшего. Сразу после того как его избрали, между нами был хороший контакт. Он остановился у меня дома, мы побеседовали. Я сказал, что у меня есть список вопросов, которые нужно решить в ФИФА.

Написал ему письмо, у меня есть его номер его телефона, но никакого ответа я так и не получил. Вопросы остались нерешенными, и теперь мы решаем дело с помощью адвокатов, - заявил Блаттер.

Напомним, 5 декабря CAS отклонил апелляцию Блаттера на его отстранение от футбольной деятельности.



Йозеф Блаттер стал фигурантом коррупционного скандала в мае 2015 года, когда по обвинению в коррупции были арестованы несколько высокопоставленных чиновников различных футбольных федераций. По данным ФБР США, за последние 20 лет в ФИФА чиновники получили взятки на общую сумму примерно 150 миллионов долларов, а также повлияли на выбор стран-организаторов Чемпионатов мира по футболу в России и Катаре в 2018 и 2022 годах.

Блаттер был отстранен вместе с бывшим президентом УЕФА Мишелем Платини за перевод двух миллионов швейцарских франков из средств ФИФА на счет Платини в 2011 году. В мае CAS частично удовлетворил апелляцию Платини, сократив дисквалификацию с шести до четырех лет.

