Мурат Гассиев: Готов к реваншу с Лебедевым

Российский боксер Мурат Гассиев, победивший Дениса Лебедева в бою за звание чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF), готов к реваншу с ним.

- Есть разговоры о реванше с Денисом. Если получится договориться - будет реванш, - сказал Гассиев ТАСС. - Сейчас я нахожусь высоко в рейтинге, могу подраться за любой из трех поясов. Я готов встретиться с любым.

Напомним, Мурат Гассиев 3 декабря в Москве победил Дениса Лебедева разделенным решением судей (116:111, 116:112, 113:114). Он завоевал чемпионский пояс IBF, в то время как титул WBA остался у Дениса (он не был выставлен на этот поединок).

