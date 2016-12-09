Ворачек, Бенн и Ли – три звезды игрового дня в НХЛ

Официальный сайт НХЛ представил тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.

Первой звездой был признан чешский нападающий «Филадельфии» Якуб Ворачек. Он набрал 4 очка (1+3) в победном матче с «Эдмонтоном» (7:5).

Второй звездой стал капитан Далласа Джейми Бенн. Он набрал три очка (1+2) во встрече с «Нэшвиллом» (5:2).

Третьей звездой назван форвард «Айлендерс» Андерс Ли. Он отметился дублем в игре с «Сент-Луисом» (3:2).





