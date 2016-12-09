Де Врей станет игроком «Манчестер Юнайтед» за 30 млн фунтов
Защитник «Лацио» Стефан де Врей близок к переезду в чемпионат Англии. Об этом сообщает издание Il Messaggero.
Согласно информации источника, следующим клубом игрока сборной Голландии станет английский «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что «красные дьяволы» лидируют в борьбе за футболиста, а сумма траснфера составит 30 млн фунтов.
Ранее сообщалось, что голландцем также интересуются два лондонских клуба: «Челси» и «Арсенал».
В нынешнем сезоне 24-летний де Врей провел во всех турнирах за «Лацио» 8 матчей и забил один гол. Портал Ttansfermarkt.de оценивает игрока римской команды в 20 млн евро, а его контракт с «Лацио» рассчитан до 2018 года.
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