Валентин Балахничев: Я информатор ВАДА? Конечно, Паунд мне платит 100 тыс в месяц

Экс-глава Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев прокомментировал слухи о его отношениях с WADA.

- Валентин Васильевич, на одной радиостанции сегодня высказали предположение, что вы можете являться одним из засекреченных информаторов ВАДА. Источники они не назвали, а выразились расплывчато: мол, ходят такие разговоры. Что на это скажете?

- Мне только не хватало быть информатором WADA, находясь под следствием в Следственном комитете, будучи уже неоднократно допрошенным и еще при этом информировать WADA о том, что моя собака и два моих кота делают дома, - говорит Валентин Балахничев. – Я уже два года нахожусь вне легкой атлетики. Большей глупости придумать сложно. Но это делает мне честь – значит, я остаюсь политической фигурой в мире спорта.

В этой ситуации даже в суд подавать нельзя. Это такая глупость, что никакой суд ее рассматривать не будет. Слухи к делу не пришьешь.

- Видимо, человек, делавший спортивный обзор на данной радиостанции, прочел это в интернете.

- Не было такой информации в интернете, я внимательно мониторю все новости в сети. Получается, что Ричард Паунд платит мне 100 тысяч долларов в месяц за мою тяжелую скрытную работу. Большей глупости представить сложно.