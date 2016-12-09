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Исинбаева сняла свою кандидатуру с выборов президента ВФЛА в пользу Шляхтина

Источник:  Р-СпортКомментарии

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева сняла свою кандидатуру с выборов президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в пользу действующего главы организации Дмитрия Шляхтина.

За место президента ВФЛА продолжают борьбу три кандидата: Дмитрий Шляхтин, генеральный секретарь организации Михаил Бутов и олимпийский чемпион в прыжках в высоту Андрей Сильнов. 

Напомним, отчетно-выборная конференция проходит в настоящее время в Москве. По итогам заседания станет известен новый руководящий состав организации, в том числе глава ВФЛА. 

Ранее Исинбаева была избрана главой наблюдательного совета РУСАДА, а в четверг стала членом исполкома Олимпийского комитета России (ОКР). 

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