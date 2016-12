Юлия Степанова: Я знала, что принимаю допинг, но меня успокоили тем, что так поступают все

Российская бегунья Юлия Степанова рассказала о том, как она стала частью допинговой системы в российском спорте.

- Я знала, что принимаю запрещенный препарат. Но я доверилась тренеру, который хорошо меня подготовил. Он уверял, что так поступают все спортсмены. А доктор Сергей Португалов сказал, что даже если меня проверят на допинг - нужно лишь сообщить ему номер пробы. Он сортировал их должным образом, и я могла спать спокойно.

Не считаю себя предательницей. Я не раскрывала научных секретов.

Я раскрыла неприглядную правду, которой наша страна упорно не хочет противостоять. И единственная причина, по которой я решилась на признание - желание положить конец этому, - заявила Степанова в интервью BBC.

'I'm no traitor... I revealed the shameful truth.'



