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Юлия Степанова: Я знала, что принимаю допинг, но меня успокоили тем, что так поступают все

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  BBCКомментарии

Российская бегунья Юлия Степанова рассказала о том, как она стала частью допинговой системы в российском спорте.

- Я знала, что принимаю запрещенный препарат. Но я доверилась тренеру, который хорошо меня подготовил. Он уверял, что так поступают все спортсмены. А доктор Сергей Португалов сказал, что даже если меня проверят на допинг - нужно лишь сообщить ему номер пробы. Он сортировал их должным образом, и я могла спать спокойно.

Не считаю себя предательницей. Я не раскрывала научных секретов.

Я раскрыла неприглядную правду, которой наша страна упорно не хочет противостоять. И единственная причина, по которой я решилась на признание - желание положить конец этому, - заявила Степанова в интервью BBC.

Напомним, Юлия Степанова ранее выступила в роли информатора немецкого телеканала RTL, который выпустил цикл фильмов о допинге в российской легкой атлетике.

Сегодня канадский юрист Ричард Макларен, возглавляющий независимую комиссию WADA, представит вторую часть своего доклада о Сочи-2014.

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