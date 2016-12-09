Юлия Степанова: Я знала, что принимаю допинг, но меня успокоили тем, что так поступают все
Российская бегунья Юлия Степанова рассказала о том, как она стала частью допинговой системы в российском спорте.
- Я знала, что принимаю запрещенный препарат. Но я доверилась тренеру, который хорошо меня подготовил. Он уверял, что так поступают все спортсмены. А доктор Сергей Португалов сказал, что даже если меня проверят на допинг - нужно лишь сообщить ему номер пробы. Он сортировал их должным образом, и я могла спать спокойно.
Не считаю себя предательницей. Я не раскрывала научных секретов.
Я раскрыла неприглядную правду, которой наша страна упорно не хочет противостоять. И единственная причина, по которой я решилась на признание - желание положить конец этому, - заявила Степанова в интервью BBC.
'I'm no traitor... I revealed the shameful truth.'— BBC Sport (@BBCSport) 9 декабря 2016 г.
Russian Whistleblower Yuliya Stepanova gives a rare interview ➡️ https://t.co/FlxkSyNJQJ pic.twitter.com/Tim3JVOb2c
Напомним, Юлия Степанова ранее выступила в роли информатора немецкого телеканала RTL, который выпустил цикл фильмов о допинге в российской легкой атлетике.
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